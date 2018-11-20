В центре Киева группа мужчин напала с битами на проезжающий автомобиль (видео)

Инцидент произошел на улице Набережно-Крещатицкая вчера вечером.

В центре Киева группа мужчин напала с битами на проезжающий автомобиль.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Нападение произошло вчера, 19 ноября, на улице Набережно-Крещатицкая около 20:25. Разборки произошли на дороге, из-за чего пострадали другие машины.

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На видео с регистратора видно, как к одному из легковых автомобилей подбегает мужчина с битой и начинает наносить удары по лобовому стеклу. В ответ водитель жмет на газ, пытаясь покинуть место инцидента. Затем в кадре появляются еще шесть человек, которые начинают догонять автомобиль. Некоторые из них держат в руках палки.

Как сообщал УНИАН, в Днепре мужчина громил припаркованные на тротуаре авто. Скорее всего, его неудовольствие вызвало то, что машины были припаркованы на тротуаре и мешали пешеходам.