В Запорожье ПТУшница жестоко избила девушку (видео)

Нападавшая била жертву по голове и хапала за волосы.

Ученица 31 запорожского ПТУ напала на девушку и избила ее. Она также опубликовала в соцсети данное видео.

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Происходившее попало в объектив камеры, сообщает 19 ноября местное издание Gazeta.zp.ua.

Отмечено, что нападавшая вскоре опубликовала видео с избиением в своем Instagram. Она била жертву по голове, повалила на землю и хватала за волосы.

По неофициальной информации, девушка, пустившая в ход кулаки, учится в 31 училище, зовут ее Виктория. В Instagram она сама себя называет "девушка-бандитка" и "сумасшедшая личность", передает местный сайт Vmestezp.

Ранее школьницу из села Бердянка госпитализировали в местную больницу. По словам 11-летней девочки, на перемене ее избили 5 учеников.