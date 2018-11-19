В центре Харькова на перекрестке загорелась машина (видео)
18:44, 19 ноября 2018Происшествия
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Возгорание произошло в моторном отсеке, причиной спасатели считают техническую неисправность.
У центрі Харкова на перехресті зайнялась машина
В центре Харькова на перекрестке загорелась машина.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Водитель и пассажирка успели выпрыгнуть из машины и не пострадать. Две пожарные бригады тушили огонь полчаса, но усилия оказались напрасными - он выгорел дотла.
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Предварительно установлено - возгорание произошло в моторном отсеке, причиной спасатели считают техническую неисправность.
Ранее в центре Одессы загорелся трамвай.
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