В центре Харькова на перекрестке загорелась машина (видео)

Возгорание произошло в моторном отсеке, причиной спасатели считают техническую неисправность.

В центре Харькова на перекрестке загорелась машина.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Водитель и пассажирка успели выпрыгнуть из машины и не пострадать. Две пожарные бригады тушили огонь полчаса, но усилия оказались напрасными - он выгорел дотла.

Читайте такжеВ Киеве в результате тройного ДТП загорелся автомобиль (видео)

Предварительно установлено - возгорание произошло в моторном отсеке, причиной спасатели считают техническую неисправность.

Ранее в центре Одессы загорелся трамвай.