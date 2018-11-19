Вблизи Чернигова неизвестные ограбили храм УПЦ Московского патриархата

Злоумышленники проникли в храм, повредив металлопластиковое окно, и вынесли три иконы.

Вблизи Чернигова в селе Скоренец Черниговского района вчера неизвестные злоумышленники ограбили храм «Казанской Божьей матери», который находится в подчинении Украинской православной церкви (Московского патриархата).

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Как уточнили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области, неизвестные проникли в храм, повредив металлопластиковое окно.

Из храма похитили три иконы - «Спаситель», «Богородица», «Спас нерукотворный». Причиненный ущерб устанавливается. Полиция открыла уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, согласно которой преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается расследование.