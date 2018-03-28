В УПЦ МП заявили об осквернении храма на Одесщине (фото)

11:43, 28 марта 2018
Происшествия
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На место происшествия полицию вызвал настоятель храма / фото church.ua

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Как сообщили УНИАН в Одесской епархии, в ночь на 27 марта осквернен и взломан храм преподобного Серафима Саровского в селе Роксоланы.

«Злоумышленники проникли в храм через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Преступники взломали все замки, рассыпали по храму крупы, сахар, муку, разлили подсолнечное масло, принесенное прихожанами на панихиду по своим усопшим родственникам. Священные сосуды и облачение брошены на пол и осквернены. Совершив кощунство, преступники бежали», - сообщили в епархии.

На место происшествия полицию вызывал настоятель храма. Следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела Национальной полиции зафиксировала факт правонарушения. Открыто уголовное производство.

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Теги: #Одесщина#УПЦ МП