Ограбление инкассаторов в Ирпене: полиция задержала подозреваемого и нашла украденные деньги (фото, видео)

Правоохранители изъяли автомобиль, который злоумышленники использовали для совершения преступления, во время его осмотра обнаружено 5 кассет с деньгами.

Правоохранители задержали одного из злоумышленников, которые накануне ограбили инкассаторский автомобиль в Ирпене Киевской области.

Читайте такжеПод Николаевом неизвестные ворвались на маслозавод, избили охранника и забрали 200 тысяч гривен из сейфа (фото)

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

«Меньше суток понадобилось полицейским Киевской области, чтобы вычислить злоумышленников, которые похитили из инкассаторской машины в Ирпене 5 банковских кассет. По информации банка, в них было 1,8 млн грн. Сейчас деньги изъяты и находятся в отделе полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль с характерным повреждением, на котором скрылись грабители и задели другую машину, полиция обнаружила в Киеве. Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле обнаруженного автомобиля.

Кроме того, недалеко от внедорожника правоохранители выявили подозрительного мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя.

«Во время личного досмотра у него из кармана правоохранители изъяли большие пакеты - именно в них злоумышленник собирался переносить крупную сумму денег», - отметили в полиции.

Правоохранители изъяли автомобиль, который злоумышленники использовали для совершения преступления. Во время его осмотра с участием работников «ПриватБанка» выявлено 5 кассет с деньгами.

Задержанный мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания. Известно, что он родом из Житомирской области, имеет 15-летний «стаж» пребывания в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей. Последний раз он был приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которой погиб от тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был освобожден раньше срока по так называемому «закону Савченко».

Сейчас работники полиции устанавливают личности других участников преступления и принимают меры по их задержанию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Как сообщал УНИАН, 17 ноября утром грабители напали на инкассаторский автомобиль «Приватбанка» в городе Ирпень Киевской области и похитили 1,8 млн грн.

При этом водитель инкассаторской машины получил телесные повреждения.

Через несколько минут после совершения преступления правоохранительные органы объявили план «Перехват».