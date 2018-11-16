В Ужгороде Porsche сбил 12-летнюю девочку (фото)

Правоохранители получили сообщение о ДТП с пострадавшими около восьми утра.

На улице Заньковецкой в Ужгороде водитель элитного автомобиля Porsche наехал на 12-летнюю девочку-пешехода. Ребенок госпитализирован.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Закарпатской области, авария произошла сегодня утром. Правоохранители получили сообщение о ДТП с пострадавшими около 08:15.

«Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что 36-летний водитель «Porsche» не справился с управлением и совершил наезд на 12-летнюю ужгородку-пешехода. Девочку с телесными повреждениями доставили в больницу», – говорится в сообщении.

По факту ДТП в полиции начали проверку. Правоохранители усматривают в инциденте признаки правонарушения по статье 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области автомобиль на иностранной регистрации сбил украинского пограничника.