Наезд на пограничника на Закарпатье: Слободян рассказал новые подробности

Пострадавший без сознания, есть угроза жизни.

Пограничник, пострадавший в результате наезда автомобиля в Закарпатской области, находится в бессознательном состоянии, есть угроза его жизни.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Состояние военнослужащего крайне критическое, угроза жизни есть. Пока врачи очень осторожны в прогнозах и оценках. Военнослужащий без сознания, в коме. Врачи не видят возможности проводить хирургическое вмешательство", – отметил Слободян.

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Он добавил, что личность человека, который сбил пограничника, установили - это один из местных жителей, причастен к контрабанде сигарет на этом участке; его местонахождение устанавливают. Информации о том, что он покинул территорию Украины, нет.

В пресс-службе ГПСУ добавили, что действия злоумышленника подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области автомобиль на иностранной регистрации сбил украинского пограничника. Автомобиль, которым был совершен наезд на пограничника, задержали, сам водитель скрылся с места, его личность предварительно уже установлена.

Отмечается, что в связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны государственной границы на участке, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие.