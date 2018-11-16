На Кировоградщине пьяный мужчина облил бензином и поджёг свою молодую жену (видео)

Женщина получила ожоги 80 процентов поверхности тела, ее состояние тяжелое.

В Поселке Цибулево Кировоградской области нетрезвый 40-летний мужчина облил бензином и поджёг свою 22-летнюю жену.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Родные пострадавшей рассказывают, что в тот вечер мужчина пришел домой навеселе. Из-за этого они с женой поссорились, и молодая жена пошла укладывать ребенка спать.

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Мужчина вышел на улицу и позвал ее за собой, а дальше завел в нежилое помещение и закрыл за ними дверь. А потом, как рассказала следователям потерпевшая, мужчина поджег ее спичкой.

От шока женщина смогла выбить дверь сарая и выбежать на двор. Молодая девушка как горящий факел выбежала со двора, перебежала дорогу и забежала во двор к своему дяде. Он схватил ведро с водой и облил ее.

Сейчас девушка находится в реанимации. Ее состояние тяжелое - 80% поверхности тела повреждено ожогами. Более половины ран – глубокие. В то же время, ее муж получил ожоги рук, его в больнице охраняет полиция. Врачи ожидают, что он выздоровеет.

По данному факту правоохранители открыли уголовное дело. Впрочем, мужчина, несмотря на доказательства, своей вины не признает. Полицейским он заявил, что разжигал плиту и бросил бычок в емкость с бензином. Якобы начал ее тушить, и случайно облил горючим себя и женщину.

В селе, как отмечается, о подозреваемом невысокого мнения. Говорят – не раз был женат, лечился от алкоголизма, приезжий.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине ранее судимый 31-летний мужчина зарезал свою возлюбленную, а сам повесился.