В Запорожье мужчина бросил взрывчатку в прохожих, есть раненые

В Запорожской области проводят полицейскую операцию "Сирена" для задержания злоумышленника.

В Запорожье неизвестный злоумышленник бросил взрывное устройство в сторону случайных прохожих.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Запорожской области.

Инцидент произошел вчера, 14 ноября, вечером в Шевченковском районе Запорожья.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный бросил опасный предмет, от взрыва которого пострадали трое мужчин, после чего скрылся.

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Трое пострадавших мужчин 1986, 1989 и 1996 рождения, с телесными повреждениями доставлены в больницу. Установлено, что они не имеют отношения ни к политическим партиям, ни к криминалитету или крупному бизнесу. Один из них - студент, двое других - работники предприятий.

В Запорожской области введена полицейская операция «Сирена» для задержания злоумышленника.

Открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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