Актер ''Дизель Шоу'' попал в новое ДТП (видео)

В результате ДТП был поврежден бампер авто актера "Дизель Шоу".

Актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко попал в аварию в Киеве. ДТП случилось 14 ноября, когда выпал первый снег.

Об аварии актер рассказал на своей странице в Facebook. В результате ДТП был поврежден бампер его авто.

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"Доехал с приключениями. "Переобуться" не успел – снег довольно неожиданно на меня свалился. В итоге ехал пару раз бочком, где надо было ехать прямо. Один раз чуть не съехал в спуск… Уже подъезжая к каналу, в пробке догнал микроавтобус. Было ДТП небольшое. Но главное, пострадавших нет. Пострадал только мой бампер слегка", – сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в ДТП под Киевом, в котором погибла актриса юмористического "Дизель Шоу" Марина Поплавская, пострадали 8 актеров. У Гашенко было два перелома пальцев ног.