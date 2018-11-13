На ж/д вокзале в Киеве обнаружили труп (фото)

Что стало причиной смерти и куда направлялся мужчина — установят правоохранители.

Во вторник, 13 ноября, в Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины. Тело лежало на второй платформе.

Вызов на линию 103 поступил около 14:00. Об сообщает Информатор.

По предварительной информации, мужчине было около 70 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Что стало причиной смерти и куда направлялся мужчина — установят правоохранители.

Читайте такжеВ центре Киева у памятника актеру Быкову нашли свежую детскую могилу - СМИ

Отметим, что личность умершего установили, при нем обнаружили документы, удостоверяющие личность. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. На время работы экспертов, вход через подземный переход на вторую платформу закрыли.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева обнаружили странное захоронение ребенка.