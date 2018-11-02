В центре Киева обнаружили странное захоронение ребенка: СМИ узнали детали

Под могильной плитой была обнаружена урна с прахом. Полиция установила родителей ребенка, которых сейчас допрашивают.

В пятницу, 2 ноября, в Киеве женщина, ухаживающая за памятниками на Петровской аллее, увидела возле монумента актеру Леониду Быкову маленькую надгробную плиту, на которой было нацарапано "Макар Вадимович Ф.".

Так как место захоронения занимало небольшую площадь, женщина сделала вывод, что под могильной плитой похоронен ребенок. Некоторые СМИ тут же объявили о том, что в центре Киева обнаружено тело ребенка, которое уже отправлено на экспертизу. Однако в столичной полиции сообщили, что данная информация не соответствует действительности, передают "Факты".

"Могильная плита действительно найдена, — рассказала представитель столичной полиции Оксана Блыщик. — Причем свидетельница утверждает, что еще совсем недавно надгробия на этом месте не было. Но говорить о том, что под плитой похоронен ребенок, мы пока не можем. В данный момент (2 ноября, 12:25. — Авт.) возле предполагаемого захоронения находятся сотрудники полиции. Они ждут спасателей, которые должны будут проверить, есть под плитой труп или нет".

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Между тем журналисты "Фактов" провели собственное расследование. Им удалось выяснить, что ребенок, чьи имя, фамилия и отчество полностью совпадают с теми, что выбиты на надгробии, действительно умер в больнице. Но это произошло еще 5 июля 2016 года.

Как стало известно СМИ, новорожденный Макар попал на лечение в институт нейрохирургии имени Ромоданова с диагнозом «гидроцефалия», которая возникла из-за внутреннего кровоизлияния на шестые сутки после рождения ребенка. Спасти его не удалось.

Мать умершего мальчика — из Приднестровья, отец — из Крыма. В Киеве супруги жили у родственников. У них должен быть еще один ребенок — пятилетняя девочка.

Все известные данные ребенка совпадают, кроме одного. Если малыш умер еще летом 2016 года, то каким образом его могила оказалась в центре Киева осенью 2018-го. Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

По состоянию на 15:00 стало известно, что под могильной плитой была обнаружена урна с прахом. Полиция установила родителей ребенка, которых сейчас допрашивают.

2 ноября СМИ сообщили, что жительница Киева сообщила в полицию о жуткой находке в Печерском районе столицы. Киевлянка обнаружила возле памятника актеру Леониду Быкову на Петровской аллее странную гранитную плиту, на которой кустарным способом было нацарапано имя - Фоминых Макар Вадимович.