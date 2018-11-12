В Киеве мужчина покусал патрульных, прибывших на вызов по поводу семейного конфликта

Следователи открыли уголовное производство, а суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В Киеве при попытке задержания мужчины после семейного конфликта тот ударил одного патрульного полицейского, а другого - укусил.

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Как сообщила пресс-служба столичной полиции, в полицию позвонил несовершеннолетний и сообщил о конфликте между родителями, после чего на вызов направился экипаж патрульных полицейских.

"Правоохранители установили, что между мужем и женой неоднократно возникали семейные ссоры, для разрешения которых регулярно вызывали полицию. Очередной конфликт завершился тем, что 43-летний глава семьи категорически отказался общаться с полицейскими, а при попытке задержать - одного сотрудника ударил, а другого укусил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевлянина задержали, а следователи по указанным событиями начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса ("угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

"Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы. На время досудебного расследования суд избрал правонарушителю меру пресечения - круглосуточный домашний арест", - сообщили в полиции.