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В Киеве мужчина покусал патрульных, прибывших на вызов по поводу семейного конфликта

13:43, 12 ноября 2018
Происшествия
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Киевлянина задержали, а следователи за указанными событиями начали уголовное производство \ 112.ua

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Как сообщила пресс-служба столичной полиции, в полицию позвонил несовершеннолетний и сообщил о конфликте между родителями, после чего на вызов направился экипаж патрульных полицейских.

"Правоохранители установили, что между мужем и женой неоднократно возникали семейные ссоры, для разрешения которых регулярно вызывали полицию. Очередной конфликт завершился тем, что 43-летний глава семьи категорически отказался общаться с полицейскими, а при попытке задержать - одного сотрудника ударил, а другого укусил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевлянина задержали, а следователи по указанным событиями начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса ("угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

"Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы. На время досудебного расследования суд избрал правонарушителю меру пресечения - круглосуточный домашний арест", - сообщили в полиции.

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Теги: #полиция#Киев