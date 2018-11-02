В Киеве закрывали на вход и выход станцию метро "Майдан Незалежности"

Все входы на станцию были перекрыты.

В Киеве со станции метро «Майдан Незалежности» эвакуировали людей.

На вопрос корреспондента УНИАН работник метро ответил, что поступило сообщение о минировании.

Станцию закрывали для входа и выхода пассажиров.

Сотрудники метрополитена просили всех пассажиров, находящихся на станции, быстро покинуть ее.

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Тем людям, которые успели войти в вестибюль станции, и еще не спустились на перрон, также озвучивали просьбу покинуть станцию и пойти на ближайшую станцию метро «Крещатик».

На станции метро "Крещатик" объявляли, что станция "Майдан Незалежности" закрыта по техническим причинам, поезда следуют без остановки на станции.

Также сообщалось, что пересадочный узел "Майдан Независимости" - "Хрещатик" не работал.

По состоянию на 20:00 станцию "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Крещатик" открыли на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасных предметов не обнаружено.