"В салоне шприцы и ствол": в Киеве произошло пьяное ДТП с опрокидыванием (видео)

Водитель автомобиля находился под действием наркотических веществ.

В Киеве на проспекте Лобановского пьяный водитель за рулем Daewoo Matiz вылетел с дороги и перевернулся.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель автомобиля находился по действием наркотических веществ.

"Пьяное ДТП с опрокидыванием в Киеве на Лобановского: водитель Daewoo Matiz под наркотой вылетел с дороги, опрокинулся и встал на колёса. В салоне шприцы и ствол", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября во Львове пьяный водитель легковушки устроил "гонки" с патрульными, влетел в забор и перевернулся.