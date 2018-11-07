"В салоне шприцы и ствол": в Киеве произошло пьяное ДТП с опрокидыванием (видео)
16:57, 07 ноября 2018Происшествия
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Водитель автомобиля находился под действием наркотических веществ.
В Киеве на проспекте Лобановского произошло пьяное ДТП / скриншот видео dtp.kiev.ua
В Киеве на проспекте Лобановского пьяный водитель за рулем Daewoo Matiz вылетел с дороги и перевернулся.
Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель автомобиля находился по действием наркотических веществ.
"Пьяное ДТП с опрокидыванием в Киеве на Лобановского: водитель Daewoo Matiz под наркотой вылетел с дороги, опрокинулся и встал на колёса. В салоне шприцы и ствол", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 5 ноября во Львове пьяный водитель легковушки устроил "гонки" с патрульными, влетел в забор и перевернулся.
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