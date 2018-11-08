В Днепре мать нашла повешенным своего 11-летнего сына, ребенок в реанимации

По состоянию на 10 утра состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

В Днепре в жилом доме на Новозаводском переулке повесился 11-летний ребенок. Мать мальчика нашла его с петлей на шее и сразу же вызвала медиков.

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Как сообщает «Информатор» быстрая реакция женщины и действия медиков позволили спасти ребенка. За его жизнь всю ночь боролись врачи. По состоянию на 10 утра состояние ребенка оценивалось как тяжелое, он находится в реанимации.

Что заставило ребенка совершить суицид – неизвестно. По предварительной информации от правоохранителей, мальчик не оставил каких-либо предсмертных записок и никому не говорил о своих намерениях.

Ситуацию взяли под контроль полицейские ювенальной превенции, детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Днепре девушка-подросток избила школьницу на глазах других и заставила ее стать на колени.