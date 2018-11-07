В Днепре девушка избила школьницу и заставила ее стать на колени (видео)
10:48, 07 ноября 2018Новости регионов
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Избиение школьницы в Днепре сверстники снимали на видео.
В Днепре девушка-подросток избила школьницу на глазах других и заставил ее стать на колени.
Приятели агресорки снимали избиение, а вмешаться даже не пытались, говорится в сюжете ТСН.
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Зато сопровождали избиение шутками и призывами к новым ударам. Мать потерпевшей написала заявление в полицию.
Личность нападавшей установили и возбудили уголовное производство. Наказание грозит и родителям агресорки.
Ранее в с. Бердянка Зачепиловского района Харьковской области группа школьников на перемене избила 11-летнюю девочку.
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