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В Днепре девушка избила школьницу и заставила ее стать на колени (видео)

10:48, 07 ноября 2018
Новости регионов
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Приятели агресорки снимали избиение, а вмешаться даже не пытались, говорится в сюжете ТСН.

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Зато сопровождали избиение шутками и призывами к новым ударам. Мать потерпевшей написала заявление в полицию.

Личность нападавшей установили и возбудили уголовное производство. Наказание грозит и родителям агресорки.

Ранее в с. Бердянка Зачепиловского района Харьковской области группа школьников на перемене избила 11-летнюю девочку.

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Теги: #Днепр#избиение