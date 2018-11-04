Спасал пешехода: священник московского патриархата прокомментировал "путешествие" на авто по могилам в Харькове (видео)

Люди уверены, что священник был пьян. Он же утверждает, что спасал пешехода - якобы на кладбище, когда перебегал человек, ему пришлось наехать на могилы.

В Харькове священник на внедорожнике разбил своей машиной около десятка могил.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Поездку на видео сняли рабочие кладбища: священник на джипе разрушает колесами могилы, а потом шатающейся походкой выходит из авто и только разводит руками. Когда батюшка снес первый памятник и остановился, местные рабочие сняли клеммы с аккумулятора его машины. Пока вызвали эвакуатор, священник клеммы подсоединил и снова начал маневры – разрушил с десяток могил, а затем скрылся, бросив машину.

Работники кладбища уверяют, что водитель был нетрезв: "Он пьяный был, да. Это коробка автомат, перепутать всего лишь две педали – назад и тормоз. Это очень трудно".

Служитель церкви Московского патриархата якобы приехал на кладбище отпевать покойника, а потом почему-то оказался на машине среди могил.

Отца Михаила из юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата нетрезвым видят часто. "Он всегда ездит пьяный. Отпевать приехал дважды – забывал, как зовут умершую. Он такое творит, что мама моя родная! Это не первый раз", - уверяют очевидцы.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске пьяный священник убегал от патрульных и устроил ДТП (фото)

В храме, где служит батюшка, говорят, что он проходит обследование – мол, поездка на кладбище произошла из-за состояния здоровья отца Михаила. "Он вроде бы не знал, куда он попал, очнулся. Возможно, микроинсульт. Люди говорят алкогольное опьянение, но доказательств прямых и косвенных пока нет", - говорит протоиерей Сергей Кот.

Протоиерея Михаила журналисты нашли не в больнице, а в управлении епархии. У него своя версия заезда по могилам – спасал человека. "На кладбище, когда перебегал человек, мне пришлось повернуть и я въехал. Чтобы убежать от страшной трагедии, мне пришлось наехать на могилки", - пояснил отец Михаил Люшуков.

Священник обещает, что все причиненные убытки возместит, памятники восстановит, а результатов анализов на алкоголь не боится, потому что был трезв. "Я сто процентов уверен, что никаких алкогольных и наркотических веществ там не обнаружат", - сказал он.

Однако по данным ТСН, батюшка уже попадался нетрезвым за рулем. Тогда отец Михаил отделался только штрафом - наказание от епархии не было. Но теперь его ждет епархиальный суд, его планируют провести сразу после результатов наркологической экспертизы.