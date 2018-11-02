"Побойся Бога!": в Харькове священник на джипе ворвался на кладбище и покорежил могилы (видео)
18:59, 02 ноября 2018Происшествия
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Священник разъезжал по кладбищу в Харькове.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Отец Михаил, настоятель Александровского храма в Харькове, заехал на кладбище на автомобиле и по неизвестным причинам потерял управление.
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В результате машина "поскакала" по могилам и снесла несколько надгробий на 14-м кладбище.
Видео с "путешествиями" батюшки по опубликовали в соцсетях. На записи видно, как джип пробуксовывает на могиле, после чего из авто выходит священник и разводит руками.
Ранее СМИ рассказали о священнике из Львовской области, который дважды за год садился за руль навеселе.
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