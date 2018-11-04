Разбросанные и разбитые машины: в Киеве заблокирован Шулявский путепровод из-за тройного ДТП (фото)

Из-за аварии Шулявский путепровод полностью заблокирован как для проезда автомобилей, так и для проезда общественного транспорта.

На Шулявском путепроводе произошло тройное ДТП, из-за чего движение через него перекрыто в обоих направлениях для всех видов транспорта.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо". В Киеве, в Соломенском районе, вблизи станции метро "Шулявская" произошло ДТП, которое полностью заблокировало Шулявский путепровод. Со слов свидетелей, автомобиль Opel Vectra Caravan, который двигался в направлении Дорогожичей, по невыясненным пока причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Smart Fortwo. От удара малолитражку отбросило в ограждающий барьер, одна железобетонная плита в результате столкновения упала с Шулявского моста, а сам Смарт чуть не слетел с путепровода, зависнув в воздухе.

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"В это время Opel продолжил движение по встречной полосе. От лобового столкновения успел спастись водитель неустановленного авто. А вот водителю Citroën Grand C4 Picasso - это уже не удалось сделать - от удара Opel отбросило назад к Смарту, а Citroën изменил направление движения влево, выехал на встречную, где врезался в ограждающий барьер с другой стороны дороги. В результате одна из железобетонных плит также упала, на счастье - не на машины и не на пешеходов, которые там часто ходят. При этом французское авто также зависло частично в воздухе", - говорится в сообщении.

Одновременно у разбитого вдребезги Опеля из подкапотного пространства пошел дым, свидетели сразу вызвали спасателей ГСЧС, которые оперативно прибыли на место аварии, обесточили машину и ликвидировали задымление.

В результате ДТП пострадали два человека из Опеля - их госпитализировали медики скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести. Двум пострадавшим из Смарта врачи оказали помощь на месте. Водитель Citroën ехал один, он не пострадал.

Из-за столкновения Шулявский путепровод полностью заблокирован как для проезда автомобилей, так и для проезда общественного транспорта. Перед путепроводом с обеих сторон уже собралась длинная очередь из троллейбусов.

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