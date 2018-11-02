Под Николаевом неизвестные ворвались на маслозавод, избили охранника и забрали 200 тысяч гривень из сейфа (фото)

Нападавшие демонтировали камеры видеонаблюдения и скрылись в неизвестном направлении.

В Баштанке Николаевской области четверо неизвестных совершили дерзкое разбойное нападение на маслозавод.

Читайте такжеВ Одессе избили и ограбили учителя-звезду YouTube

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, мужчины избили охранника и связали его вместе с женщиной-лаборантом, после чего распилили сейф и присвоили свыше 200 тысяч гривен.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 2 ноября около четырех утра. Нападающие демонтировали камеры видеонаблюдения и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители открыли по указанным фактам уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Нападавших ищут правоохранители.

Ранее сообщалось, что в центре Киева неизвестные ограбили квартиру, которую арендует глава проекта "Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" Янош Закони.