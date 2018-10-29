В Киеве обокрали квартиру руководителя проекта Евросоюза

Неизвестные проникли в квартиру и забрали вещи, 6 тыс. евро, три компьютерных накопителя.

В центре Киева неизвестные ограбили квартиру, которую арендует глава проекта "Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" Янош Законе.

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Об этом сообщил источник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

В Печерском управлении полиции назвать имя пострадавшего не смогли, лишь отметили, что 28 октября была кража по улице Крутой спуск.

"Неизвестные проникли в квартиру и оттуда забрали вещи, 6 тыс. евро и три компьютерных накопителя. На место выезжала следственно-оперативная группа задокументировала произошедшее", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса ("кража").