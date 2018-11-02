На Слободском кладбище в Одессе зарезали мужчину (фото)

Пострадавший скончался в карете скорой помощи.

В Одессе на Слободском кладбище убили человека. Читайте такжеСМИ узнали, как именно мать-убийца утопила своих детей в озере в Киеве Как сообщает «Думская»,пострадавший скончался в карете скорой помощи. Убийцу разыскивает полиция, следственные действия проводятся на территории Слободского кладбища и прилегающей территории. Накануне сообщалось, что в райцентре Сарата Одесской области обнаружена повешенной 16-летняя девушка.

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