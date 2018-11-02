На Слободском кладбище в Одессе зарезали мужчину (фото)
14:29, 02 ноября 2018Происшествия
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Пострадавший скончался в карете скорой помощи.
На одесском кладбище произошло кровавое убийство / Думская
В Одессе на Слободском кладбище убили человека.
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Как сообщает «Думская»,пострадавший скончался в карете скорой помощи.
Убийцу разыскивает полиция, следственные действия проводятся на территории Слободского кладбища и прилегающей территории.
Думская
Думская
Накануне сообщалось, что в райцентре Сарата Одесской области обнаружена повешенной 16-летняя девушка.
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