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На Слободском кладбище в Одессе зарезали мужчину (фото)

14:29, 02 ноября 2018
Происшествия
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На одесском кладбище произошло кровавое убийство / Думская

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Как сообщает «Думская»,пострадавший скончался в карете скорой помощи.

Убийцу разыскивает полиция, следственные действия проводятся на территории Слободского кладбища и прилегающей территории.

Думская
Думская

Накануне сообщалось, что в райцентре Сарата Одесской области обнаружена повешенной 16-летняя девушка.

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Теги: #Одесса#убийство