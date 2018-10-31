Жители "домов Войцеховского" в Киеве перекрыли улицу из-за отключенной электроэнергии (видео)

Ранее ДТЭК отключил от электроснабжения два так называемых «дома Войцеховского» в Киеве.

В Киеве вечером 30 октября более 150 человек перекрыли Харьковское шоссе на пересечении с улицей Привокзальной.

В результате образовалась пробка в обе стороны, сообщается на странице сообщества Типичный Киев на странице в Facebook.

"Стало известно, что это жители МегаСити. Застройка оказалась незаконной и людям отключили свет, воду, канализацию полностью и т.д. Люди бастуют", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве с сегодняшнего дня отключены от электроснабжения два так называемых «дома Войцеховского», расположенных по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А. Сооружения обслуживает ООО «Дом-сервис 19», которое накопило задолженность в сумме более 2 млн грн перед «ДТЭК «Киевские электросети» за уже потребленную электроэнергию.

Отметим, что это не первый раз, когда жители перекрывают дорогу. Так, 3 августа 2017 года жители «новостроек Войцеховского» перекрывали движение транспорта на Харьковском шоссе из-за проблем с электро- и водоснабжением в их домах. В результате переговоров с участием жителей, властей и «Киевэнерго» было достигнуто соглашение о возобновлении электроснабжения в проблемных домах.

Советник Киевского городского головы, народный депутат Дмитрий Белоцерковец объяснил, что из семи проблемных домов микрорайона пять не введены в эксплуатацию, а два введены "фиктивным способом" через решения судов до 2014 года.

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По словам Белоцерковца, проблема с этими домами состоит из двух факторов: накопленных многомиллионных долгов за электричество по коммерческому тарифу, из-за которых «Киевэнерго» начало процесс отключения энергоснабжения, и недостроенной системы электроснабжения.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев тогда сообщил, что достигнута договоренность решить в ближайшее время вопрос о реструктуризации долгов за услуги водо- и электроснабжения. Представитель городских властей подчеркнул, что КГГА готова идти навстречу обманутым жителям, но и от них власти нужна готовность организоваться, сотрудничать и выполнять договоренности.

Справка УНИАН. 25 октября 2016 года правоохранители завершили досудебное расследование по делу против киевского застройщика Анатолия Войцеховского. Следствием установлено, что Войцеховский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, некоторые из которых в 2014 году были переоформлены на подставных лиц. С помощью этих предприятий преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов. Также установлены неоднократные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам. Отдельные объекты строительства, которые были введены в эксплуатацию на основании поддельных решений судов, незаконно регистрировались в Государственном реестре недвижимого имущества. В частности, установленные нарушения имели место при строительстве ЖК «Жемчужина Троещины» на ул. М. Закревского, 42А, БЦ «Доминион де люкс» на ул. Ушинского, 40, ЖК «Мега Сити» на ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А, ЖК «Сосновый бор» (квартал ул. Олевской, Клавдиевской, Бахмачской).