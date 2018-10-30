Из Украины второй раз за год выдворили криминального авторитета «Тенго Гальского» (фото)

«Вор в законе» прибыл в Украину для контроля над группами преступников из кавказского региона, которые грабят квартиры и транспортные средства.

Правоохранители 29 октября принудительно выдворили с территории Украины 36-летнего криминального «вора в законе» по прозвищу «Тенго Гальский» (настоящее имя - Тенгиз Чарая).

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, «Тенго» прибыл на территорию Украины для контроля над группами преступников из кавказского региона, которые занимаются квартирными кражами и кражами из транспортных средств.

«Вору в законе» на 10 лет запрещен въезд на территорию страны.

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В полиции сообщили, что «Тенго Гальского» ранее уже выдворяли за пределы Украины, в частности, в апреле этого года с запретом въезда на 5 лет, однако позже он незаконно проник на территорию страны и проживал в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года отдел коммуникации полиции Киева отчитался о выдворении из Украины гражданина Грузии – «криминального авторитета» по кличке «Тенго Питерский», который вернулся в этом году после выдворения в 2017 году.