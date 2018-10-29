В Одессе со стрельбой задержали водителя, который ехал по встречной полосе и едва не сбил пешеходов (видео)

Полицейским пришлось четыре раза выстрелить по колесам автомобиля.

В Одессе патрульные полицейские с применением оружия задержали водителя, который на большой скорости ехал по встречной полосе и чуть не сбил пешеходов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, вчера вечером на улице Водопроводной патрульные заметили автомобиль Nissan, водитель которого грубо нарушал ПДД. В частности, ехал с выключенными фарами по встречной полосе.

Отмечается, что нарушитель проигнорировал требование патрульных остановиться и прибавил скорость. Полицейские начали преследование автомобиля. Двигаясь по улице Краснова, водитель-нарушитель чуть не сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу, после чего еще больше добавил скорости и продолжил движение переулками в сторону улицы Фонтанская дорога.

По данным полиции, во время преследования водитель не реагировал на неоднократные требования патрульных об остановке, в результате чего правоохранители были вынуждены применить оружие.

«Согласно ст. 46 закона «О Национальной полиции», инспекторы четырежды выстрелили по колесам. После чего водитель транспортного средства Nissan не справился с управлением и врезался в забор. На место происшествия вызвали скорую помощь, водителя, получившего травмы, доставили в больницу», - сообщили в полиции.

На 29-летнего нарушителя составили материалы по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях – ст. 122-2 ("отказ остановиться по требованию полицейских"), ст. 122-4 ("вождение в темное время суток без включенных фар"), ч. 2 ст. 122 ("проезд на запрещающий сигнал светофора").

В настоящее время материалами дела занимаются следователи Нацполиции, которые устанавливают причины и обстоятельства случившегося.