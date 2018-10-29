Участниц музыкальной группы из РФ не пустили в Украину

Гражданок РФ Марию Зайцеву и Марию Шейх задержали в воскресенье утром во время пограничного контроля в поезде "Москва-Кривой Рог"

Двух участниц российской музыкальной группы "#2Маши" не пустили на территорию Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Гражданок РФ Марию Зайцеву и Марию Шейх задержали в воскресенье утром во время пограничного контроля в поезде "Москва-Кривой Рог". Они направлялись в Харьков, где у них было запланировано вечером выступление в одном из ночных клубов.

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Пограничники объявили "Двум Машам" о том, что им запрещен въезд в Украину в течение следующих трех лет. Такое наказание им положено за неоднократное посещение оккупированного Россией Крыма. Девушки вернулись домой на попутном поезде. Позднее в своем Instagram они объяснили, что произошло.

"Вчера в 4 утра мы приехали на поезде в Харьков. По прибытии нас сразу же повели в пункт пропуска "Харьков пассажирский", где нас задержали и допрашивали. Провели мы там 6 часов. Итог - запрет на въезд в Украину на срок 3 года. Причиной запрета стала съемка музыкального видео, которое мы сняли 2 года назад в Крыму", - написали "Две Маши".

Певицы утверждают, что в Крыму ни разу пока не выступали, а "вот в Одессе месяц назад успешно дали свой первый в Украине концерт и никаких проблем на пропускном пункте не возникло".