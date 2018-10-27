В полиции рассказали подробности наезда на зрителей во время "гонок на выживание" в Кривом Роге

59-летний водитель гоночного автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы трассы и наехал на зрителей, четверо из которых, в том числе двое детей, травмированы.

Полиция открыла производство по факту ДТП, которое произошло сегодня во время гонок автомобилей в Кривом Роге.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, расследование ведется в рамках ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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В полиции напомнили, что автомобильная авария произошла сегодня, 27 октября, в 13.00 в г. Кривой Рог во время проведения соревнований «Гонки на выживание». 59-летний водитель гоночного автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы трассы и наехал на зрителей, четверо из которых, в том числе двое детей, травмированы.

В частности, одна из пострадавших - 10-летняя девочка, с тяжелыми травмами головы и тела находится в реанимационном отделении больницы. 5-летний мальчик получил травмы средней тяжести. 53-летняя женщина доставлена в травматологию, где ей поставили диагноз: закрытый перелом таза.

В полиции уточнили, что четвертый мужчина получил легкие травмы и от госпитализации отказался.