Били и морили голодом: стали известны жуткие подробности судьбы трех десятков вьетнамцев на Киевщине (видео)

Выбраться из плена нелегалы смогли, когда избили охранника, и пошли по селу искать еду.

Полиция задержала 38-летнего жителя Сумщины, которого подозревают в незаконном удержании почти трех десятков нелегалов на Киевщине. Кроме того, полицейские установили его сообщника. Сейчас проводятся мероприятия по его задержанию.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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По словам заместителя начальника Депаратмента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Игоря Малахова, граждане Вьетнама незаконно удерживались в двухэтажном доме в пгт Глеваха, они смогли самостоятельно сбежать от рабовладельца, оказав сопротивление.

«В данной ситуации мы также видим признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, то есть трудовой эксплуатации. В настоящее время информация тщательно проверяется с целью установления действительности таких фактов», - отметил Малахов.

Человек не только удерживал иностранцев против их воли, но и использовал их как рабочую, говорится в сюжете ТСН. Мужчина отобрал у азиатов одежду и документы, а также бил и почти не кормил нелегалов.

Отпустить были готовы лишь за 15 тысяч долларов - об этом рассказали сами мигранты. Выбраться они смогли, когда избили охранника, и пошли по селу искать еду.

Сейчас 26 вьетнамцев находятся в полиции, еще двое в больнице.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 октября в полицию начали звонить жители пгт Глеваха Киевской области с сообщениями о том, что по поселку ходят иностранцы и просят поесть.