На Киевщине мужчина держал в неволе 28 голодных вьетнамцев (фото)

Иностранцы ночью ходили по Глевахе и просили кушать у местных жителей.

В ночь на 24 октября в полицию начали звонить жители пгт Глеваха Киевской области с сообщениями о том, что по поселку ходят иностранцы и просят кушать.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, правоохранители сразу выехали на место происшествия, в том числе и полиция охраны.

"Сейчас работники Васильковского райотдела осуществляют полицейское попечительство в отношении 28 вьетнамцев, их кормят, общаются с помощью переводчиков. В дальнейшем они будут переданы работникам Государственной миграционной службы для размещения в соответствующих заведениях для нелегальных мигрантов", - рассказали в полиции.

Против мужчины, который удерживал нелегалов открыли уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Он задержан в порядке ст. 208 УПК.

Как сообщал УНИАН, на Прикарпатье преступная группа в течение двух лет удерживала в нечеловеческих условиях 32 граждан, из них трое малолетних - 1,5, 7 и 9 лет.