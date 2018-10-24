В оккупированной Макеевке перевернулся автобус, есть пострадавшие – СМИ

Водитель автобуса не справился с управлением, наехал на пень и перевернулся.

В центре оккупированной боевиками «ДНР» Макеевки перевернулся пассажирский автобус. Читайте такжеАвтомобиль ремонтников подорвался на Донбассе Как сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы, в инциденте есть пострадавшие. ДТП произошло возле Макеевской клинической рудничной больницы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, наехал на пень и перевернулся. В сентябре сообщалось, что на Донбассе двое украинских военных погибли в ДТП.

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