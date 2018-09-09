На Донбассе двое военных погибли в ДТП, один боец ранен в результате обстрелов

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов ликвидированы и еще пятеро ранены.

За прошедшие сутки, 8 сентября, боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

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В частности, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Пивденное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 18:00 в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов ликвидированы и еще пятеро ранены.

Также сообщается, что с начала суток 9 сентября боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного. Потерь в рядах ВСУ нет.