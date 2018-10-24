В Одессе на территории стадиона "Черноморец" произошел пожар (видео)

К ликвидации пожара привлекалось 45 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

В Одессе в офисно-складском помещении на территории стадиона «Черноморец» произошел пожар.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 23 октября в 20.08 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в офисных помещениях, расположенных в здании стадиона «Черноморец».

К месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По прибытию первого подразделения примерно в 20.20 было обнаружено сильное задымление в офисных помещениях технического коридора и возгорание в офисно-складском помещении. Для тушения пожара была развернута магистральная линия и обеспечена бесперебойная подача воды для тушения очага возгорания.

«Тушение огня осложнялось сильным задымлением помещений, наличием легкогорючих материалов и сложностью конструкции технического коридора. Спасатели пожар в 21.03 локализовали и в 21.14 ликвидировали на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в главке.

К ликвидации пожара привлекалось 45 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Справка УНИАН. «Черноморец» - стадион одноименного футбольного клуба Премьер-лиги, расположен в Одессе – в центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. Занимает участок площадью 39,498 кв. м, общая площадь всех уровней арены – 83,289 тыс. кв. м, размер футбольного поля, которое оснащено подогревом, - 105 х 68 м.

Общее количество мест для болельщиков – 34,164 тыс., мест для прессы – 493, для людей с ограниченными физическими возможностями – 98 (в том числе для лиц, их сопровождающих – 48), корпоративных лож - 60 (1,602 тыс. места), мест на VIP-трибуне для почетных гостей - 558. Есть подземная парковка на 449 машин, 3 спортивных зала (гимнастика, фитнес, бокс), 25-метровый бассейн с морской водой и пр.