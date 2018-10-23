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Не упоминать "Колумбайн": стало известно о запрете в росСМИ по массовому убийству в Керчи

12:04, 23 октября 2018
Происшествия
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REUTERS

Руководство информационных агентств и телеканалов настоятельно попросило сотрудников не упоминать стрельбу в американской школе "Колумбайн" в связи с событиями в Керчи, рассказали "Проекту" сотрудники трех изданий.

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Нападение на колледж произошло 17 октября. Владислава Росляков скопировал детали "Колумбайна" — в обоих случаях совпадают одежда убийцы, места для закладки взрывчатки и детали самоубийства.

По словам одного из редакторов российского государственного СМИ, на утренней летучке 18 октября было сказано, что проводить аналогии с "Колумбайном" запрещено. Другой редактор одного из крупнейших госагентств рассказал, что журналистов попросили «не нагнетать» и «не привязываться к «Колумбайну» в текстах». 

В выпусках новостей всех основных каналов «Колумбайн» действительно не упоминался. Об американской трагедии в эти дни сказали всего три раза и не в новостных программах. 

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Новость в сюжете: Массовое убийство в Керчи
Теги: #Крым#убийство#Керчь