Не упоминать "Колумбайн": стало известно о запрете в росСМИ по массовому убийству в Керчи

На лентах агентств и сайтах телеканалов «Колумбайн» также почти не фигурирует в связке с нападением в Керчи.

Российским государственным СМИ запретили сравнивать трагедию в Керчи с "Колумбайном".

Руководство информационных агентств и телеканалов настоятельно попросило сотрудников не упоминать стрельбу в американской школе "Колумбайн" в связи с событиями в Керчи, рассказали "Проекту" сотрудники трех изданий.

Читайте такжеВ Крыму разгорелся скандал из-за нового видео с Росляковым

Нападение на колледж произошло 17 октября. Владислава Росляков скопировал детали "Колумбайна" — в обоих случаях совпадают одежда убийцы, места для закладки взрывчатки и детали самоубийства.

По словам одного из редакторов российского государственного СМИ, на утренней летучке 18 октября было сказано, что проводить аналогии с "Колумбайном" запрещено. Другой редактор одного из крупнейших госагентств рассказал, что журналистов попросили «не нагнетать» и «не привязываться к «Колумбайну» в текстах».

В выпусках новостей всех основных каналов «Колумбайн» действительно не упоминался. Об американской трагедии в эти дни сказали всего три раза и не в новостных программах.