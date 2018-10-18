Керченский "Колумбайн": стрелок мог вдохновиться массовым убийством в американской школе (фото)

Убийство в "Колумбайне" стало одним из самых известных массовых нападений.

Владислав Росляков, который 17 октября устроил стрельбу и взрыв в своем колледже в Керчи, мог вдохновиться массовым убийством в школе "Колумбайн" в США.

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Об этом свидетельствуют одежда Рослякова, способ расправы над своими жертвами и то, как он покончил с собой.

Российские СМИ писали, что Росляков перед стрельбой переоделся. В колледж он вошел в одной одежде, а когда начал стрелять - был уже в белой футболке, черных штанах и высоких ботинках.

Похожая одежда была на Эрике Харрисе - одном из двух убийц в школе "Колумбайн", замечает Громадське.

В 1999 году Эрик и его друг Дилан Клиболд расстреляли в своей школе 13 человек, десятки были ранены. Перед этим они пытались взорвать бомбы в столовой, но взрывчатка не сработала. После того, как Эрик и Дилан закончили расправу, они покончили с собой в школьной библиотеке. Харрис выстрелил себе в подбородок.

Убийство в "Колумбайне" стало одним из самых известных массовых нападений. По всему миру у него появились последователи и подражатели, в том числе и в России.