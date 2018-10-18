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Он идет убивать: появилось видео с керченским стрелком за несколько минут до трагедии в колледже

14:12, 18 октября 2018
Происшествия
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Затем он поднимется на второй этаж, переоденется в туалете и пойдет убивать, публикует ролик Телеграмм-канал Mash.

"Последние метры перед входом, последние минуты перед бойней. Перед колледжем никого нет - все сидят на парах. Тишина", - говорится в описании к второй части видеозаписи.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине. Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.

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Теги: #Крым#Керчь#Владислав Росляков