Годовщина жуткой трагедии в Харькове: на место ДТП пришли родственники погибших и пострадавшие (видео)

На место ДТП в Харькове на Сумской несут цветы и фотографии погибших и зажигают свечи.

18 октября 2017 года в Харькове произошла авария, которая унесла жизни шестерых человек, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Уже год фигуранты ДТП Елена Зайцева и Геннадий Дронов находятся в СИЗО, вот-вот суд должен вынести решение по делу и признать виновных. Впрочем процесс неожиданно стал затягиваться, говорится в сюжете ТСН.

На том же перекрестке, где год назад «Лексус» под управлением Елены Зайцевой въехал в толпу людей, собираются родственники погибших и пострадавшие. Люди сюда идут целыми семьями.

Читайте такжеВ деле Зайцевой-Дронова наметился поворот - журналистка

Самое главное, чего требуют родственники погибших и пострадавшие - это справедливого суда и скорейшего приговора для обоих водителей. Ведь уверены, дело сейчас затягивают. Суд длится до сих пор, и вот, когда впереди остались дебаты и именно приговор, адвокаты Елены Зайцевой и Геннадия Дронова неожиданно начали требовать повторных экспертиз. Последние два заседания, назначенные судом, вообще не состоялись из-за якобы ухудшения состояния здоровья Елены Зайцевой. Ее защита утверждает, у девушки судороги и повышенное давление, но ни один из врачей скорой помощи, которых вызвали для осмотра, причин госпитализировать водителя «Лексуса» не увидел.

Еще одно, что беспокоит родственников погибших, - нет определенности с вопросом, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения. Сразу после аварии в ее анализах нашли опиаты, но их количество не удалось установить, потому что почему-то биологического материала не хватило. А врач-нарколог, которая осматривала водителя "Лексус", загадочно исчезла.

Сейчас на место ДТП несут цветы, фотографии погибших и зажигают свечи. И здесь не только родственники погибших, но и просто горожане.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова перенес на 24 октября слушания по делу о смертельном ДТП на улице Сумской из-за заявления обвиняемой Елены Зайцевой о плохом самочувствии.