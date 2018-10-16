Врачи не нашли причин для госпитализации Зайцевой - ее отправят назад в СИЗО

Судья принял решение направить в СИЗО запросы о состоянии здоровья Зайцевой.

Киевский районный суд Харькова перенес на 24 октября слушание по делу о смертельном ДТП на улице Сумской из-за заявления обвиняемой Елены Зайцевой о плохом самочувствии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий судья Виктор Попрас.

В течение двух часов в суд приезжали две кареты скорой помощи, врачи провели осмотр Зайцевой, сделали ей уколы, однако комментировать произошедшее отказались и никаких справок судье не предоставили.

Судья принял решение направить в СИЗО запросы о состоянии здоровья Зайцевой.

«Судом будет направлено в адрес медицинской части 27 филиала центра здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы в Харьковской области соответствующий запрос о состоянии здоровья Зайцевой, возможности ее обследования, лечения, есть ли угроза ее жизни и возможности предоставления лечения в условиях следственного изолятора», - сказал Попрас.

Попрас объявил перерыв в заседании до 24 октября.

Читайте такжеАдвокат заявляет, что у Зайцевой происходят ежедневные приступы с судорогами - родственники погибших не верят

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.

Сегодня во время заседания Киевского районного суда Харькова судья Виктор Попрас заявил, что Зайцеву из СИЗО доставили в конвойную комнату суда, однако она жалуется на плохое самочувствие и заявляет, что не может участвовать в заседании.

По словам адвоката обвиняемой Юлии Козырь, с 9 октября, когда состоялось предварительное заседание, у Зайцевой наблюдаются ежедневные приступы в виде повышения артериального давления и судороги. На заседание суда вызвали «скорую».