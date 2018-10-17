В Кремле отреагировали на взрыв в оккупированной Керчи

У Путина не исключают, что в оккупированной Керчи был теракт.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассматривают теракт как причину взрыва в колледже в оккупированной Керчи.

"Версия теракта как причина взрыва в Керчи рассматривается", - сказал Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, целый ряд служб доложил Путину о том, что происходит в Керчи.

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Как сообщалось, на территории аннексированного полуострова Крым в городе Керчь произошел взрыв в политехническом колледже, в результате инцидента погибли 10 человек, 50 человек пострадали.

Позже сообщалось, что в Керчи, не хватает машин скорой помощи для транспортировки всех раненых и погибших, спасатели привлекли для этого общественный транспорт. Появились фото и видео после инцидента.