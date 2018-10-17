"Была серия взрывов": очевидец рассказала о теракте в Керчи

Студентка техникума рассказала о четырех взрывах в колледже, после чего были слышны выстрелы.

В техникуме Керчи прогремел не один, а несколько взрывов с интервалом в минуту. Кроме того, там была слышна стрельба.

Об этом рассказала студентка техникума — очевидец произошедшего в среду, 17 октября, сообщает «Лента.ру».

«Была серия взрывов — около четырех — на протяжении пяти минут, на первом-втором этажах. На первом этаже находится столовая. Также были слышны выстрелы», — сказала она.

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Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.