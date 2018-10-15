В Киеве горит завод (фото, видео)

Серьезно никто не пострадал, но несколько человек надышались дымом.

15 октября в Киеве по адресу улица Жилянская, 97, на заводе "Транссигнал" произошел пожар. Столб черного дыма был виден с разных уголков Киева.

Пожарным поступил вызов о возгорании около 14:10, передает "Информатор".

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Пламя охватило 60 метров квадратных промышленного здания на пятом этаже. Людей, которые находились в помещении, эвакуировали. Серьезно никто не пострадал, но несколько человек надышались дымом. Медики оказали им помощь, их жизням ничего не угрожает.

В здании находились баллоны с газом, которые могли взорваться. На месте работают пожарные, которые ликвидируют пожар и его последствия. Также дежурят медики, спасатели и полиция. Причины возгорания установит следствие.