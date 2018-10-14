В МВД прокомментировали стычку в центре Киева из-за попытки активистов пронести палатку

В МВД рассказали, что была оперативная информация о потенциально опасном предмете в одном из транспортных средств.

В центре Киева 14 октября действительно произошли столкновения между общественниками и полицейскими, при этом правоохранители не использовали резиновые дубинки и слезоточивый газ

Об этом в комментарии 112 Украина сообщил начальник департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Я категорически опровергаю применение спецсредств, в частности резиновых дубинок и слезоточивого газа. Полиция проверяет оперативно информацию о возможном пронесении или ввезении в центральную часть города, где проходит много массовых мероприятий и находятся тысячи людей, запрещенных предметов или таких, которые могут представлять потенциальную опасность", – отметил Шевченко.

Читайте такжеВ Киеве начался марш УПА (онлайн-трансляция)

Он добавил, что в данном случае была оперативная информация о потенциально опасном предмете в одном из транспортных средств.

"Это транспортное средство было оперативно блокировано, и полиция хотела проверить его. Это абсолютно законное требование. Лица, которые там были, начали этому препятствовать, была определенная эмоция, толкотня, и именно это препятствие, на наш взгляд, свидетельствует о том, что не такие уж миролюбивые намерения были у тех, кто хотел этот предмет ввезти в центральную часть города. Люди, которые препятствовали, бросили две петарды. Они хлопнули, был дым, и это эмоционально могло спровоцировать ситуацию", – добавил Шевченко.

Он подчеркнули, что сейчас инцидент исчерпан, "опасный" предмет был изъят - им оказалась крупногабаритная военная палатка.

Как сообщал УНИАН, в Киеве группа активистов устроила стычку с полицией из-за попытки пронести палатку на Майдан независимости.