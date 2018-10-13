На складах возле Ични прекратилась детонация боеприпасов - ГСЧС
На военных складах вблизи Ични сегодня утром не наблюдается детонация боеприпасов.
Об этом УНИАН сообщили в Черниговской ОГА со ссылкой на информацию областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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Согласно сообщению, сегодня с 7.00 авиацией ГСЧС осуществлена авиационная разведка технической территории арсенала, двумя пожарными самолетами проведены два сброса воды в пределах арсенала и вне технической территории. Всего с начала работ совершено 66 сбросов воды.
Пиротехническими подразделениями отработано 15 заявок (за прошедшие сутки — 37, всего с начала работ — 196 заявок).
Производится разгрузка взрывоопасных предметов, обнаруженных в ходе очистки территории, прилегающей к арсеналу.
Организовано дежурство 11 пожарно-спасательных расчетов для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в с. Дружба и на административной территории арсенала. В с. Дружба в пункте обогрева организовано горячее питание.
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К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены свыше 500 человек и 131 единица техники.
В эвакуационных пунктах остаются 92 человека, в том числе один ребенок.
Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт. Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.
Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации нет.
Из близлежащих к арсеналу территорий были эвакуированы свыше 12,5 тысяч человек.
Для преодоления последствий чрезвычайной ситуации правительство выделило 100 миллионов гривен.
Площадь территории 6-го арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га – техническая территория, на которой расположено 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов.