«Кума, ты жива?»: в Черновцах девушка во время стрима в Instagram протаранила джип (видео)

Переключив камеру на фронтальный режим, она снимала себя и свою подругу, которая сидела на заднем сидении.

В Черновцах девушка, которая за рулем легкового автомобиля вела прямую видеотрансляцию в Instagram, врезалась во внедорожник.

Как передает корреспондент УНИАН, происшествие случилось вечером в пятницу, 12 октября на проспекте Независимости.

На видеозаписи стрима, который впоследствии очевидцы обнародовали в Facebook, видно, что девушка, которая сидела за рулем легковушки, сначала снимала в прямом эфире дорогу, по которой она ехала. Позже, переключив камеру на фронтальный режим, она снимала себя и свою подругу, которая сидела на заднем сидении.

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«Кума!», - крикнула девушка за рулем своей пассажирке, чтобы та позировала для видео.

На 13-той секунде стрима слышно грохот – это было столкновение машины с джипом, который ехал впереди.

«Кума, ты жива?», - дальше слышно на видео. Позже женский голос спрашивает: «Где телефон?».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали только автомобили. Также эта авария повлекла длительную пробку на одной из центральных автодорог Черновцов.