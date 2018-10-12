На Черниговщине возросла интенсивность взрывов на складах боеприпасов

Причиной является усиление ветра, из-за чего наблюдается раздувание очагов тления.

На территории 6-го арсенала Министерства обороны возле Ични Черниговской области возросла интенсивность взрывов боеприпасов.

Причиной является усиление ветра, из-за чего наблюдается раздувание очагов тления, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"В связи с усилением ветра наблюдается раздувание очагов тления на технической территории, в результате чего несколько возросла интенсивность взрывов остатков боеприпасов, разбросанных на территории арсенала", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на территории арсенала продолжают работать пожарные танки, инженерные машины разграждения и пожарная техника. Авиацией ГСЧС совершено 14 сбросов воды на очаги тления.

В населенных пунктах вблизи арсенала продолжают работать 21 пиротехническая группа от ГСЧС Украины с целью очистки местности, дорог и подъездных путей от остатков взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. С прилегающих территорий эвакуировано свыше 12,5 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключен г. Ичня и 11 населенных пунктов.

В Ичне и ближайших населенных пунктах началась операция по разминированию территории в радиусе 16 км от военного арсенала.

Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 миллионов гривень.