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"Защищался": в Киеве на Борщаговке мужчина в ходе конфликта зарезал оппонента

09:59, 11 октября 2018
Происшествия
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В Киеве на Борщаговке произошло убийство / фото Сергей Бумер / Информатор

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Как сообщает "Информатор", инцидент произошел около 2.00. По словам очевидцев, между двумя мужчинами возле дома по адресу Симиренко, 14/9 произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. После чего один из них достал нож и ранил другого в область бедра. Порез задел бедренную артерию, от чего 39-летний мужчина истек кровью.

Прибывшие на место происшествия медики ничем не смогли помочь пострадавшему. Ранивший своего оппонента мужчина своей вины не отрицал. Он признался полицейским, что использовал нож в качестве самообороны, но не ожидал, что потасовка закончится убийством.

Как сообщал УНИАН, 8 октября в Николаеве стреляли в бизнесмена, пострадавший получил десятки ранений.

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Теги: #Киев#убийство