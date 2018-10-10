В Ужгороде ромы избили двух подростков (видео)

15-летнего парня госпитализировали с сотрясением мозга, у другого пострадавшего выбит зуб.

Жуткая история из Ужгорода. Там на двух подростков, занимавшихся спортом, набросилась компания ромов.

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Последние били ребят. Один из них потерял сознание. Полиция говорит о легких телесных повреждениях, говорится в сюжете 2+2.

В тот вечер Олег со своим 15-летним другом Сашей отрабатывали спортивные навыки. Неожиданно к ним подошли пятеро ромов и без лишних разговоров начали их избивать.

Правоохранители пытаются установить личности нападавших, им грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в сети появилось видео, в котором утверждается, что в Киеве на вокзале ромы напали на полицейского. Как рассказал Максим Ярош, автор опубликованного в Facebook ролика, он стал свидетелем инцидента на железнодорожном вокзале в столице. Он и погнался за ромом, который, убегая, попал под авто.