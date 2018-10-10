В центре Харькова устроили стрельбу из автомата, один человек ранен
20:05, 10 октября 2018Происшествия
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Обстоятельства инцидента выясняет полиция, в городе введен оперативный план «Сирена».
В центре Харькова произошла стрельба / фото Facebook, UA: Харків
На улице Клочковской в Харькове неизвестные устроили стрельбу, в результате инцидента один человек получил ранения.
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Об этом в Facebook сообщает «UA: Харків». Информацию о стрельбе рядом со спортклубом Yod журналистам подтвердил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.
«Один человек получил ранения, сейчас в четвертой больнице находится. Из автомата стреляли, автомат на месте. Выехала следственно-оперативная группа», - отметил Бех, добавив, что это предварительная информация.
Обстоятельства инцидента выясняет полиция. Введен оперативный план «Сирена».
Ранее сообщалось, что в Харькове полиция задержала двух юношей, которые стреляли в лесопосадке из стартового и пневматического оружия.
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