В центре Харькова устроили стрельбу из автомата, один человек ранен

Обстоятельства инцидента выясняет полиция, в городе введен оперативный план «Сирена».

На улице Клочковской в Харькове неизвестные устроили стрельбу, в результате инцидента один человек получил ранения.

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Об этом в Facebook сообщает «UA: Харків». Информацию о стрельбе рядом со спортклубом Yod журналистам подтвердил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

«Один человек получил ранения, сейчас в четвертой больнице находится. Из автомата стреляли, автомат на месте. Выехала следственно-оперативная группа», - отметил Бех, добавив, что это предварительная информация.

Обстоятельства инцидента выясняет полиция. Введен оперативный план «Сирена».

Ранее сообщалось, что в Харькове полиция задержала двух юношей, которые стреляли в лесопосадке из стартового и пневматического оружия.