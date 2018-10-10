На Черниговщине эвакуированные из-за взрывов на складах жители Ични возвращаются в свои дома (видео)

По словам местной жительницы, сейчас ситуация в Ичне спокойная, слышны единичные взрывы. Люди со вчерашнего дня начали возвращаться домой, потому что волнуются за свои дома.

На Черниговщине жители г. Ичня, которых вчера эвакуировали из-за взрывов боеприпасов на военных складах, возвращаются в свои дома.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила жительница Ични, редактор местной газеты «Трудова слава» Людмила Храпаль.

По ее словам, люди со вчерашнего дня начали возвращаться домой, ведь волнуются за свои дома.

«На въезде в Ичню стоит блокпост, где проверят паспорта, и людей с ичнянской регистрацией пропускают», - рассказала Храпаль.

Она также уточнила, что сотрудники редакции сегодня собираются работать, чтобы в пятницу издать газету (хотя день выхода газеты - четверг).

Она также добавила, что в настоящее время в Ичне ситуация спокойная, слышны одиночные взрывы.

Журналистка заметила, что в соцсетях много информации, которая не совсем соответствует действительности. В то же время, она считает, что сообщение о значительных разрушениях в селе Августовка могут соответствовать действительности, так как населенный пункт расположен на расстоянии 2 км от арсенала боеприпасов.

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Храпаль также уточнила, что сообщений о случаях мародерства не было.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуировано более 12,5 тысячи человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.